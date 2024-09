Terror norte-americano dirigido e roteirizado por Osgood Perkins já arrecadou mais de 10 vezes o valor de seu orçamento em bilheterias ao redor do mundo desde que foi lançado na última quinta-feira (29). No Brasil, Longlegs - Vínculo Mortal estreou em terceiro lugar com quase R$ 3 milhões, atrás apenas de É Assim que Acaba e Deadpool & Wolverine, segundo informações do g1.