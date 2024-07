O ator Fernando Mais, que ficou conhecido pelo pseudônimo Gustavo Scat, contou nesta segunda-feira (22) que recebeu ajuda de Felipe Neto e de Gil do Vigor. O artista de 29 anos havia publicado um desabafo nas redes sociais no domingo (21). No ano passado, ele teve o fetiche sexual escatológico exposto na internet e, desde então, não conseguiu mais trabalhar.