Lançamento da Virada Sustentável 2024 e mais destaques da agenda cultural desta quarta-feira

O evento, que ocorrerá às 20h, no Theatro São Pedro, terá a apresentação do espetáculo musical "Ela Disse-me Assim", com direção de Luciano Alabarse

16/10/2024 - 04h00min