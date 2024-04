Ocorre na noite desta segunda-feira (1º), às 19h30min, o Sarau da Mentira no Ateliê PUCRS Cultura, localizado no andar térreo do prédio 30, na Escola Politécnica do Campus da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681). O evento é aberto ao público em geral e tem entrada franca, sujeita à lotação do espaço.