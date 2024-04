Apresentando-se pela primeira vez em Porto Alegre, o cantor português Salvador Sobral realiza show nesta quarta-feira (10), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos custam a partir de R$ 90, via Uhuu, com taxas. Há desconto de 50% para os cem primeiros sócios do Clube do Assinante e de 20% para os demais.