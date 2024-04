Está em exibição até 1º de julho a mostra Nunca Estivemos Sós: Negrografias da Dança Cênica de Porto Alegre no Século 20, no saguão do Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues (Av. Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre. A visitação é gratuita e ocorre diariamente, das 8h às 17h.