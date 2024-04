Até 9 de junho, a Fundação Iberê (Av. Padre Cacique, 2.000), na Capital, exibe Balanço, primeira mostra individual da artista paulistana Luciana Maas. O local funciona de quinta a domingo, das 14h às 18h, com entrada franca nas quintas e ingressos no restante dos dias a partir de R$ 20, pela plataforma Sympla, com taxas, ou na hora.