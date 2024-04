O grupo Beatles em Concerto abre as comemorações de três décadas de carreira com apresentações nesta terça (30) e quarta-feira (1ª), às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), na Capital. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 60 no site do Theatro São Pedro. Sócios do Clube do Assinante e um acompanhante têm 50% de desconto.