A companhia de teatro boliviana Teatro de Los Andes apresenta o espetáculo Un Buen Morir nesta segunda (18) e terça-feira (19), às 20h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75). A peça faz parte da programação do festival Porto Alegre em Cena, e os ingressos estão disponíveis pelo site Guichê Web, a R$ 60, com taxas. Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto.