A terceira edição do South Summit Brazil 2024 será realizada entre os dias 20 e 22 de março, no Cais Mauá (Av. Mauá, 1.050, Centro Histórico), em Porto Alegre. O evento, que tem como foco inovação, tecnologia e empreendedorismo, contará com três espaços: a Arena Stage, a Explore Stage e o Growth Stage. Os locais vão receber líderes locais e globais que compartilharão experiências do ecossistema de inovação e negócios.