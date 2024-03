Unindo música e cinema, o projeto Sotaques do Choro apresenta show com Dunia Elias e Giovanni Berti nesta quarta-feira (13), às 19h30min, na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), na Capital. O espetáculo será seguido da exibição do documentário Plauto, um Sopro Musical (2023), sobre o flautista gaúcho Plauto Cruz (1929-2017), figura renomada do choro no Brasil.