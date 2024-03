Conhecido por sua participação no programa de televisão A Culpa É do Cabral, o humorista gaúcho Nando Viana retorna ao Estado para uma série de apresentações do espetáculo Como Faz pra Ficar Aqui?. A parada em Porto Alegre será nesta quinta (14), às 20h, no Teatro da Amrigs (Av. Ipiranga, 5.311), e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Minha Entrada, a R$ 90 (inteiro) ou R$ 55 (solidário).