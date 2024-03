A exposição coletiva LIBERDADE - Substantivo Feminino será aberta nesta sexta-feira (1º), às 16h, no Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10), na Capital, com obras em diferentes linguagens sobre o tema da mulher liberta. A visitação é de segunda a sexta, das 9h às 17h, até 15 de março, com entrada franca. Serão realizadas também três performances: na sexta e nos dias 8 e 15, às 18h (reservas pelo Whats: 51 99311-1178).