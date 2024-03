Dentro da programação da segunda etapa do 30º Porto Alegre em Cena, ocorre nesta sexta (22), a partir das 17h, o “cortejo dionisíaco” Circuito Evoé. O programa, que vai percorrer as ruas da Capital, tem saída do Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), no bairro Cidade Baixa.