O sucesso teatral TOC - Uma Comédia Obsessiva Compulsiva retorna a cartaz no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), na Capital, para mais uma breve temporada. As sessões ocorrem nesta sexta (29) e sábado (30), às 20h, e domingo (31), às 18h, com ingressos a partir de R$ 50, via theatrosaopedro.rs.gov.br. O espetáculo é estrelado por Daniel Lion, Juliana Barros, Vinícius Petry e Letícia Kleemann.