Chegou ao Star+ o filme nacional O Sequestro do Voo 375 (2023). Dirigida por Marcus Baldini, a trama retrata o caso real que ocorreu em 1988, após a ditadura militar, durante o governo de José Sarney. Nonato (Jorge Paz) é um rapaz que fica desempregado e, diante de tentativas frustradas de conseguir um emprego, decide sequestrar o voo 375 da Vasp, com mais de cem passageiros. Inconformado com a situação econômica do país, ele ordena que o piloto, Murilo (Daniel Grandheia), jogue o avião no Planalto. Para evitar uma tragédia, o comandante começa a fazer manobras jamais feitas com um avião daquele porte.