Gelson Oliveira e o duo Bem Brasil se apresentam nesta sexta à noite (2), às 23h, no Espaço 512 (Rua João Alfredo, 512). Os ingressos estão disponíveis em espaco512.com.br, a R$ 20 (primeiro lote) e R$ 25 (segundo lote, até as 18h), e R$ 30 no local. No palco, Bruce Medeiros, Raquel Vieira e Gelson interpretam canções autorais, além de homenagear os seus artistas favoritos da MPB.