Depois de apresentar a primeira parte de sua 30ª edição em setembro de 2023, o Porto Alegre em Cena realizará a segunda fase da programação de 13 a 24 de março, em diferentes espaços. A venda de ingressos, com valores entre R$ 5 e R$ 60, começa nesta sexta (23) pelo site portoalegreemcena.com e no Campus da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681, saguão do Living 360° no prédio 15, em frente à PUCRS Store – de segunda a sexta, das 10h às 13h e das 14h às 19h).