Está chegando ao fim a temporada de verão 2023/2024 no Marina Park, localizado em Capão da Canoa, no Litoral Norte. As atrações do parque aquático se encerram neste domingo (25). Os programas são variados e voltados para todas as idades, incluindo piscinas infantis, toboáguas, bares aquáticos e rio de correntezas.