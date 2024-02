Adaptação de textos de Mark Ravenhill e Brontez Purnell, o espetáculo Sangue e Pudins, dirigido por Luciano Alabarse, estreia nesta sexta (16) nova temporada. As sessões ocorrem de sextas a domingos, às 20h, até 25 de fevereiro, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307), na Capital. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, a R$ 60, com taxas.