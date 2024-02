A banda canadense Comeback Kid leva seu hardcore/punk ao Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, nesta quarta (21), às 21h. Seis anos após a última vinda ao Brasil, Andrew Neufeld (vocal), Jeremy Hiebert e Stu Ross (guitarras), Loren Legare (bateria) e Chase Brenneman (baixo) retornam com faixas recentes e antigas de sua discografia. A abertura da casa será às 19h e o aquecimento ficará por conta da banda brasileira The Last Station, a partir das 20h.