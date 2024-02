Celebrando duas décadas de trajetória em 2024, a Cia. Rústica, um dos grupos teatrais mais destacados do Rio Grande do Sul, promove uma programação de aniversário nos meses de março e abril. As atividades da mostra Cia Rústica 20 Anos – O Começo serão na Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900), espaço de Porto Alegre que está completando um ano de fundação. Articulando seu trabalho com artistas plurais, o coletivo gaúcho busca uma linguagem contemporânea e festiva, que evoca o lúdico, o humor e o risco em suas criações.