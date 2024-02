Esta sexta (9) é noite de marchinhas, sambas e balancês, a partir das 21h30min, no Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22). Glau Barros, mais uma vez, conduzirá o tradicional bailinho de Carnaval da casa, que ocorre nesta sexta (9) e sábado (10), com ingressos a R$ 100, via plataforma Sympla, com taxas. Assim como nas edições anteriores, o evento apresentará um desfile de músicas populares, como famosas marchinhas, sucessos do frevo e do baião e clássicos do samba. Junto da atriz e cantora, estarão os músicos Gelson Oliveira e Gil Collares, além de Silfarnei Alves, no violão; Marco Farias, no piano; e Josué Oliveira, na percussão. A noite ainda contará com concurso de fantasias, comandado pela jornalista Silvia Abreu.