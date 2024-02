O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) inaugura a mostra Entre Materialidades e Poéticas: As Crianças Pequenas e o Acervo do MACRS. A abertura será nesta quinta-feira (29), às 18h, na Galeria Augusto Meyer, no terceiro andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), em Porto Alegre, com entrada franca. A visitação ocorre a partir de sexta (1ª), de terça a domingo, das 10h às 19h, até 21 de abril.