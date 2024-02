Tem início hoje a 10ª edição do projeto Cinema de Verão em Caxias do Sul. Para abrir a programação, será exibido o documentário caxiense Benzeduras – A Sagração do Cotidiano (2009), às 18h30min, na Praça Dante Alighieri (Rua Sinimbu, s/nº). Logo após, haverá a apresentação do espetáculo Santo de Casa, do grupo Cirandeira Danças Brasileiras.