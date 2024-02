A edição de verão do Festival Saravá ocorre neste sábado (20), no Campeche (Arena Império das Águias - Servidão Arina Paschoal, 1.313), em Florianópolis, às 16h. O evento diversas atrações como Alcione, que comemora 50 anos de carreira, Gilsons, Djonga, Letrux, Rachel Reis, Johnny Hooker, Jesus Luma e Getúlio Abelha. Os ingressos estão disponíveis em festivalsarava.byinti.com. Sócios do Clube do Assinante têm 30% de desconto.