Sob a iluminação de cerca de 2,5 mil velas, o público poderá conferir o concerto Candlelight Orchestra, nesta quarta-feira (24), às 18h30min, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos estão disponíveis a R$ 160 (Zona B) e R$ 190 (Zona A), via Fever.