As canções eternizadas na voz de Gal Costa ganham novas versões na voz da cantora gaúcha Filipe Catto, que leva nesta terça-feira (14) ao bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) o show Belezas São Coisas Acesas por Dentro. A apresentação será à 1h de terça para quarta, durante a festa Tieta, que começa às 23h. Os ingressos custam R$ 70 (segundo lote), antecipados pela plataforma Sympla, e R$ 90, no local.