O Brasil subiu 27 posições no ranking global de países mais seguros para viajar em 2024. No ano passado, o país estava em 42º lugar e, neste ano, ficou em 15° na lista da seguradora americana Berkshire Hathaway Travel Protection. De acordo com o Ministério do Turismo, a melhora está associada a novos esforços e investimentos feitos na área de segurança turística.