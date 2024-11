Uma aposta de Santa Bárbara do Sul, no noroeste do Rio Grande do Sul, acertou os 15 números do concurso 3.240 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (8). O vencedor dividiu o prêmio com outras três pessoas e cada um levou o total de R$ 1.527.372,86 para casa. Confira os números sorteados: