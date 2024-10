Bairro Mathias Velho Notícia

Evento de Dia das Crianças em Canoas terá a presença de D'Alessandro

Ídolo Colorado participa da ação com o Lance de Craque. Com brinquedos infláveis, jogos esportivos e lanches, festa também terá distribuição de material escolar. Escola do bairro ganhará reforma

10/10/2024 - 21h22min Atualizada em 10/10/2024 - 21h24min