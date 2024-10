Restos parciais de um explorador foram encontrados no monte Everest e, de acordo com uma expedição conduzida pela National Geographic, podem pertencer a um alpinista britânico que escalou a montanha mais alta do mundo há um século. Parte da comunidade de montanhistas acredita que ele pode ter sido uma das primeiras pessoas a alcançar o topo, mas não há confirmação de que ele tenha conseguido tal feito antes de morrer.