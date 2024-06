A Quina de São João é um dos sorteios mais aguardados do ano. O resultado traz o maior prêmio estimado da história do sorteio: R$ 220 milhões. Para jogar, basta escolher de cinco a 15 números, entre os 80 disponíveis no cartão. A aposta pode ser feita pela internet ou em lotéricas da Caixa Econômica Federal, custando R$ 2,50 cada jogo simples.