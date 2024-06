Três apostas levaram os R$ 220 milhões sorteados na Quina de São João. Uma delas é de Viamão (RS), que vai levar R$ 76.638.821,73 de prêmio. As outras duas são de Gouveia (MG) e São José do Rio Preto (SP). Já na Mega Sena, ninguém acertou as seis dezenas, e o próximo prêmio deve pagar R$ 93 milhões na terça-feira (25).