Jovens de 25 Regiões Tradicionalistas estarão reunidos em Entre-Ijuís, na Região das Missões, para disputar os títulos de Peão, Piá e Guri do Rio Grande do Sul, entre esta quinta-feira (18) e sábado (20). Serão definidos os novos representantes da juventude tradicionalista no 35º Entrevero Estadual de Peões, que é organizado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). O concurso tem 48 inscritos nas três categorias.