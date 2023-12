O pequeno Davi Rosa de Lima, sete anos, é um artista completo. Natural de Encantado, no noroeste do Rio Grande do Sul, o menino domina a arte da chula e interpreta o personagem "chuleador" com maestria. A desenvoltura da criança é tamanha que, somente este ano, ele contabilizou 13 troféus conquistados ao longo de 12 rodeios realizados no RS.