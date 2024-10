Uma pesquisa (2024) feita pela agência Do Follow com dados do Google Trends, revelou que cerca de 75% dos consumidores do Brasil abandonam carrinhos de compras online e aguardam promoções para finalizar suas aquisições. O estudo também apontou que 53% das pessoas compram regularmente em e-commerce, o que justifica o crescimento das promoções como o frete grátis. Na Shopee, não seria diferente!