DIA DE LOS MUERTOS – Celebração típica do México e de países da América Central, o Dia de Los Muertos é uma festa que ocorre entre 1º e 2 de novembro e lembra com honra e alegria os mortos. Neste sábado , o evento vai ganhar uma versão em Porto Alegre: das 14h às 22h, o Vila Flores sedia uma festa com proposta "família" e inspirada na cultura mexicana, com comidas típicas, artesanato e apresentações artísticas. Será cobrado ingresso de R$ 30, na entrada.

DAL PIZZOL DAY – A vinícola Dal Pizzol, em Faria Lemos, distrito de Bento Gonçalves, abre as portas do seu parque ecológico neste sábado, do meio-dia às 21h, para mais um Dal Pizzol Day Festival. Bandas, encontro de carros antigos, gastronomia (hambúrgueres, massas em porções e batatas rústicas), além de muito vinho e espumante dão o tom da festa. No local, também funcionam o Ecomuseu da Cultura do Vinho e o Vinhedo do Mundo (com exemplares de uvas de vários países), que estarão abertos. Ingressos no local a R$ 15 com direito a uma taça personalizada e uma dose de vinho, espumante ou suco de uva. A Dal Pizzol fica na Rodovia RST_431 Km 4,8, em Bento Gonçalves. Telefone: (54) 3449-2255.