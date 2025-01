Prefeitos já podem aderir ao programa Mãe Gaúcha, versão 2025

Secretário Beto Fantinel é o responsável pelo programa Mãe Gaúcha. Frederick Silveira Vieira / Divulgação

Os prefeitos reeleitos e os novos que tomaram posse em 1º de janeiro já podem inscrever suas cidades no programa Mãe Gaúcha, de acolhimento de mães e bebês recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e consiste na distribuição de kits com itens essenciais como cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões, bodies, culotes, meias e uma bolsa maternidade.

O programa do governo do Estado foi implementado no ano passado e é uma alternativa para famílias que necessitam de maior amparo do poder público. Na primeira edição, o programa contou com mais de 400 municípios inscritos. Nesta segunda etapa já são 190 cidades cadastradas. A ideia, segundo o secretário Beto Fantinel, é ampliar ainda mais esse número para levar a ação ao maior número de municípios possível.

— O Mãe Gaúcha já beneficiou mais de 28 mil gestantes e o nosso objetivo é que ele seja ainda mais acessado neste ano. Esse programa é um orgulho para o Estado e demonstra o nosso compromisso com o futuro das famílias que mais precisam. Fazemos um apelo aos prefeitos e prefeitas para que não deixem de cadastrar seus municípios e ajudar a transformar vidas — destaca Fantinel.

