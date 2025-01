Leite dá posse a diretores da rede estadual e reforça confiança no trabalho de Raquel Teixeira

Juntos, Leite e Raquel subiram no palco do Araújo Vianna para destacar os desafios e conquistas da educação gaúcha.

No lotado Auditório Araújo Vianna, o governador Eduardo Leite e a secretária da Educação, Raquel Teixeira, deram posse aos 2.320 novos diretores da rede estadual de ensino, eleitos pela comunidade escolar no final de 2024. Vindos de todas as regiões do Estado, os novos líderes escolares receberam uma manifestação de confiança do governo estadual para alavancar o nível da educação no RS.