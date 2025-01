Fiergs esclarece que Mano Changes não é diretor de Relações Institucionais  

Mano Changes em evento do Planeta Atlântida, em 2015.

Um equívoco do protocolo da Assembleia Legislativa, repetido pela coluna, apresentou o ex-deputado Mano Changes (nome político e artístico de Diogo Paz Bier) como diretor de Relações Institucionais da Fiergs. A instituição esclarece que a diretora de Relações Instituições é Ana Werlang , que se reporta ao presidente Claudio Bier, pai de Diogo.

“Esta diretoria é uma das mais importantes da federação, sendo responsável por áreas como os conselhos temáticos da instituição, as relações sindicais, a área jurídica e a Unidade de Estudos Econômicos, que produz pesquisas e estudos de interesse do setor industrial gaúcho”, informa a Fiergs.

Diogo Paz Bier é coordenador do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap), da Fiergs, que faz a interface da entidade e do setor industrial com os parlamentos, em assuntos de interesse da indústria gaúcha. Embora de elevada importância, diz a Fiergs, esta não é uma função ligada diretamente à presidência.