Sistema Ocergs prepara líderes para o futuro 

Cientes de que o cooperativismo precisa ampliar sua representação nos parlamentos para que suas demandas não sejam ignoradas, o Sistema Ocergs criou um Programa de Educação Política para as Cooperativas . A primeira turma recebeu o certificado nesta quinta-feira (12), depois de completar os sete módulos do curso.

O último módulo tratou da importância de aplicar as regras de compliance (conformidade) nas cooperativas e ofereceu lições sobre ética e transparência na política, com palestra do deputado estadual Elton Weber (PSB). Em seguida, foram entregues os certificados.

— É da nossa essência gostar de pessoas, justiça social e desenvolvimento. Nós temos de gerar resultados, sobras e crescimento para a comunidade. Mas se não tivermos representação política organizada, muitas dessas coisas se tornam inócuas. Um dos únicos ramos que teve 100% dos seus objetivos alcançados na reforma tributária foi o cooperativismo , mas precisamos avançar — disse o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, ressaltando a importância de aumentar o número de deputados eleitos sob a bandeira do cooperativismo.

— As cooperativas não conseguem ter voz perante o poder público e apresentar as suas demandas se não fizermos isso de maneira unificada. Precisamos atuar de maneira integrada. Embora não tenhamos viés político, temos interesses políticos, e temos de fazer com que sejam conhecidos e representados — reforçou o superintendente do Sistema Ocergs, Mario De Conto.