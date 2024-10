Musk teve de cumprir a lei brasileira para desbloquear contas e preparar a volta do X

No começo, o bilionário Elon Musk achou que poderia descumprir a lei brasileira sem sofrer as consequências, porque ninguém teria coragem de bloquear o X. No popular, pagou pra ver. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, bloqueou a rede e resistiu às pressões para desbloquear sem que Musk fizesse a sua parte. Com o respaldo dos demais membros da Corte, aplicou multa milionária à plataforma, bloqueou recursos de outra empresa de Musk, a Starlink, e exigiu que a empresa apresentasse um representante legal para poder voltar a operar.