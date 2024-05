Desde que assumiu o governo do Rio Grande do Sul, em 2019, o governador Eduardo Leite nunca adotou um tom tão apocalíptico quanto na entrevista que deu no final da tarde desta quarta-feira (1º). Ao lado do chefe da Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, do deputado Lucas Redecker e de assessores encarregados de monitorar a situação, Leite foi mais dramático do que na época da covid-19, quando o Estado volta e meia parava por causa das bandeiras vermelha e preta, indicativas do risco que as regiões corriam.