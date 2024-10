O simbolismo do Gre-Nal 443 para o Rio Grande do Sul

O ano de 2024 para o Rio Grande do Sul foi marcado pela enchente de maio, que mudou radicalmente a vida dos gaúchos por um longo período. Com o passar do tempo, tivemos grandes feiras como a Expointer e a Espoagas, as estradas e pontes foram reconstruídas e tudo está voltando ao seu normal. O mais importante de todas as reformas, inclusive, é a do nosso Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que voltará a funcionar em breve.