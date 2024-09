Pessoas diferenciadas precisam ser mais usadas no futebol. Roger é um profissional que cabe nesta classificação. O Flamengo está preparando Felipe Luis para ser seu treinador, acho que a partir do ano que vem. Foi um craque da lateral esquerda e sempre esteve a frente do seu tempo. Conciliador, respeitoso com colegas, treinador e torcida, um profissional exemplar.