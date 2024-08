Penso numa vitória do Grêmio nesta noite de quarta-feira (7) sobre o Corinthians. Primeiro, porque vejo mais qualidade no time gremista e, segundo, pois os corintianos jogaram contra o Juventude no domingo (4) passado com titulares enquanto o Grêmio colocava em campo uma equipe toda reserva. Isto pode trazer uma diferença importante.