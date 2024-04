Nem gênio nem burro. O que o torcedor colorado quer é um treinador inventivo, que possa dar ao time um futebol que envolva seus adversários, mesmo os médios. Eduardo Coudet se irrita com perguntas de repórteres porque sabe que precisa dar mais. Ele foi engolido por Roger Machado nos dois jogos contra o Juventude, que resultaram na eliminação do Inter do Gauchão.