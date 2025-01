Trapalhada desfeita

Depois de ser alvejado por uma enxurrada de críticas e de observar a disseminação descontrolada de fake news sobre o Pix, o governo federal decidiu revogar o ato normativo da Receita Federal que alterava regras de fiscalização sobre transações financeiras em todo o país. O recuo anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad , tem a evidente intenção de restaurar a credibilidade do mais popular meio de pagamento instantâneo utilizado atualmente pelos brasileiros, a transferência direta entre contas, que pode ser feita em poucos segundos e a qualquer hora do dia. O Pix correu sérios riscos de cair em descrédito por conta da comunicação malfeita da Secretaria da Receita Federal, que desconsiderou a realidade do país e os impactos políticos da decisão de ampliar a fiscalização sobre operações financeiras.

Foi um prato cheio para a oposição , que passou a disparar críticas e a levantar suspeitas de que o objetivo da medida era aumentar a arrecadação por meio da cobrança de novas taxas. A suspeição ganhou um formato ainda mais venenoso nas redes sociais, com postagens mentirosas que noticiavam a decisão do governo de cobrar taxas de transferências bancárias.

Nada disso adiantou. As transações por Pix despencaram nos primeiros dias de janeiro, quando se registrou a maior queda no número de operações desde que o sistema foi criado pelo Banco Central em novembro de 2020. Pequenos comerciantes e trabalhadores informais passaram a recusar a transferência bancária instantânea e a exigir pagamento em dinheiro. As mentiras foram mais contundentes do que as explicações e os remendos oficiais.