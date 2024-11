A responsabilidade de Donald Trump

Com uma vitória avassaladora no Colégio Eleitoral e no voto popular, Donald Trump sagrou-se o 47º presidente dos Estados Unidos e volta à Casa Branca para mais quatro anos de mandato com ainda mais poder. Sua força será o resultado da incontestável chancela do eleitorado norte-americano, que lhe conferiu um êxito sobre a democrata Kamala Harris por uma margem amplamente superior à da maioria dos prognósticos, a despeito da gestão anterior problemática, de uma condenação e dos processos judiciais a que responde.